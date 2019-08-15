В МЧС подтвердили, что жертв и пострадавших в результате посадки самолета в подмосковное поле нет

В подмосковном управлении МЧС России подтвердили, что в результате жесткой аварийной посадки самолета в поле в Раменском районе Подмосковья жертв, пострадавших, разрушений и розлива топлива нет.

"15 августа в 6:20 мск в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о жесткой посадки самолета по адресу: Московская область, городской округ Раменский, в районе д Рыбаки, - сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления МЧС. - На борту находилось 226 человек (из них 6 детей), все люди из самолета эвакуированы. Разрушений нет, розлива топлива нет. Погибших нет. По предварительной информации пострадавших нет".

В спасательно-аварийных работах принимали участие 26 спасателей и шесть единиц техники.

Как сообщало ранее Накануне.RU, после взлета из аэропорта Жуковский (Московская область) самолет "Уральских авиалиний" Airbus A321 столкнулся с птицей, от чего у него загорелся двигатель. Экипаж совершил посадку в кукурузное поле. Рейс направлялся в Симферополь.