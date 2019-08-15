A321 "Уральских авиалиний" совершил жесткую посадку на подмосковном поле из-за столкновения с птицей

Самолет Airbus A321 совершил жесткую аварийную посадку в кукурузное поле в Раменской пойме возле поворота на деревню Рыбаки. Самолет вернулся через 15 минут после взлета, сообщают российские агентства. В МЧС подтвердили информацию о нештатной посадке.

По неподтвержденной информации, самолет столкнулся с птицей, от чего у самолета загорелся двигатель. Baza сообщает, что борт принадлежит авиакомпании "Уральские авиалинии" (рейс U6178, вылетел в 6:05 мск).

На борту находилось 220 пассажиров (по другим данным – 226) и семь членов экипажа, передает "Интерфакс". Предварительно, жертв нет, но Пятый канал сообщает о нескольких пострадавших. Все пассажиры эвакуированы.