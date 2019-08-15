В России предложили альтернативу СанПиНу для ресторанов

Министерство экономического развития предложило владельцам заведений общественного питания новую версию регулирования рынка.

Предполагается, что она отменит избыточные и устаревшие нормы СанПиНа. Документ носит название "Белая книга индустрии гостеприимства: кафе, рестораны, кондитерские".

Основную ее часть составляют правила обеспечения пищевой безопасности, взятые из требований Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", и рекомендации, как лучше эту безопасность обеспечить.

При этом они не включают требования целого ряда СанПиНов, регулирующих отрасль. Там нет знаменитых требований о помещении под яйцебитню, замачивании овощей и зелени в уксусном растворе, мытье посуды ветошью и прочее.

Однако есть рекомендации в том числе по охране труда, пожарной и экологической безопасности, защите прав потребителей, мерам господдержки и даже о необходимости мыть руки с мылом, а также не использовать испорченные продукты, сообщают "Ведомости".

Ранее проект нового СанПиНа для общепита подготовил Роспотребнадзор. 30-страничный документ, подписанный главным санитарным врачом РФ Анной Поповой, содержит обязательные к исполнению нормы для предприятий общепита, а также приложение о сроках годности скоропортящихся продуктов. Проект содержит требования к размещению предприятий общепита, их содержанию и устройству, используемому инвентарю и посуде, транспортировке и хранению пищевых продуктов, квалификации, внешнему виду и здоровью персонала и членов их семей, а также по технологическому процессу изготовления пищи.

Отдельно оговаривается детское меню, предприятий быстрого обслуживания и бортового питания, а также выездное питание сельскохозяйственных работников во время проведения полевых работ.

Наиболее одиозные нормы, содержащиеся в действующем СанПиНе, Роспотребнадзор предлагает убрать. Например, он предлагает обойтись без отдельного помещения под яйцебитню, не требует мыть посуду исключительно ветошью, а овощи и зелень – в уксусном растворе.

Тем не менее проект нового СанПиНа достаточно жестко регулирует производственные процессы на предприятиях общепита. Например, все сотрудники должны иметь профессиональную подготовку, носить чистую рабочую одежду. Ежедневно перед началом смены медработник должен проводить осмотр открытой поверхности тела работников на наличие гнойничковых заболеваний, опрос на наличие дисфункции желудочно-кишечной системы и не допускать таких сотрудников до работы.