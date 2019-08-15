06 Сентября 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
ремонт дороги (2019) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале дорогу отремонтировали через суд

Прокуратура Талицкого района провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, местные жители сообщили об отсутствии освещения улиц Докучаева, Красногвардейской, Лермонтова, Полевой и Садовой. Как выяснилось, там же дорожное полотно имело неровности и деформацию всей поверхности. Также были зарегистрированы просадки и выбоины, отсутствовало качественное освещение.

В Талицкий районный суд прокурор направил исковые заявления, чтобы обязать администрацию Талицкого городского округа привести проезжие части указанных дорог в соответствие со стандартом.

После этого дороги отремонтировали по улицам 70 лет Октября, Красных Орлов, Уральской, переулку Комсомольскому в Талице, установлено осветительное оборудование и организовано надлежащее освещение дорог по указанным адресам, а также улицам Докучаева, Красногвардейской, Лермонтова, Полевой и Садовой в поселке Троицком.

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На Среднем Урале дорогу отремонтировали через суд

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Теги: дорога, ремонт, транспорт



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