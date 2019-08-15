Югорский опыт развития гражданского общества будут тиражировать в регионах

В Югре побывали члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Три группы экспертов работали в муниципалитетах автономного округа, а 14 августа в Сургуте состоялось заседание президентского совета.

Как стало известно, по многим направлениям, проектам, реализуемым в Югре, экспертами была дана положительная оценка, поступили предложения о проецировании этого положительного опыта на другие регионы. Об этом, как сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей правительства округа, заявил первый заместитель главы региона Алексей Шипилов по итогам заседания.

Член совета, председатель комиссии по развитию некоммерческих организаций Наталия Евдокимова дала положительную оценку развитию гражданского общества в Югре в целом.

"Здесь выстроено очень тесное взаимодействие между некоммерческим сектором и органами власти", – подчеркнула она.

По ее словам, Общественная палата автономного округа – это реально действующий механизм общественного контроля, а средства массовой информации являются реальной четвертой властью.

Как заявил в ходе заседания совета заместитель полпреда президента РФ в УрФО Борис Кириллов, Ханты-Мансийский автономный округ – это локомотивный регион не только Уральского федерального округа, но и всей России в части развития гражданского общества.

Глава СПЧ Михаил Федотов особо выделил югорский проект по внедрению IT-стойбищ, информатизации региона.

Напомним, что первое IT-стойбище появилось в октябре 2018 года на родовых угодьях в Белоярском районе Югры, где выйти на связь очень трудно. Здесь установлено оборудование, обеспечивающее доступ к широкополосному спутниковому интернету. Как ожидается, в 2019 году к всемирной сети будут подключены пять стойбищ. Проект не только позволяет коренным жителям активно участвовать в жизни округа, но и дает возможность пользователям Интернета увидеть, как проходит жизнь простых оленеводов. Губернатор Югры Наталья Комарова отмечала, что IT-стойбища устраняют цифровое неравенство между городом и селом.

"Это прекрасная инициатива – 21 век должен прийти в самые отдаленные территории, на стойбища", – подчеркнул во время визита в Югру Михаил Федотов.

Наталия Евдокимова отметила деятельность окружного фонда гражданских и социальных инициатив.

По ее словам, особо важным является его полная открытость, прозрачность работы. "Надо сказать, что такая поддержка оказывается далеко не во всех субъектах России", – отметила она.

Член СПЧ оценила и принятый в Югре закон о предоставлении бесплатной юридической помощи.

В регионе действие закона расширено и увеличен диапазон предоставляемой помощи.

Отметим, что три группы членов СПЧ работали в муниципалитетах автономного округа с 12 по 14 августа. Они провели встречи с представителями судебного сообщества, посвященные теме развития судов присяжных и механизмов медиации, а также с гражданскими активистами и югорчанами, обратившимися в совет, посетили места принудительного содержания, детские, социальные и медицинские учреждения.

Помимо этого, эксперты провели ряд круглых столов, посвященных актуальным вопросам развития институтов гражданского общества в регионе, саморегулированию СМИ и освещение судебной деятельности, поддержке коренных народов и другим темам.

В дни пребывания членов Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека в Югре прием по личным вопросам длился более восьми часов.

Вместе с тем, Алексей Шипилов признал, что есть и вопросы, которые предстоит решать.

"Это только начало нашей совместной работы", – отметил он.

Так, глава СПЧ Михаил Федотов рассказал, что в автономном округе необходимо акцентировать внимание на совершенствовании взаимодействия представителей коренных малочисленных народов Севера и нефтедобывающих компаний.

Алексей Шипилов также прокомментировал эмоциональное заявление члена СПЧ Андрея Бабушкина по итогам посещения мест лишения свободы в Сургуте. "Мы не можем согласиться с тезисом, что Сургут является столицей российских пыток. Это неправда. Возможно, это было эмоциональное суждение. Каждый из приведенных фактов требует проверки и очень жесткой правовой оценки", – заявил первый заместитель губернатора.

В подтверждение его слов член совета Андрей Бабушкин сказал, что действительно данное высказывание было построено на основании субъективного, эмоционального восприятия:

"Я эту фразу произнес в сердцах. Я думаю, что она никогда не приклеится к Сургуту. Это прекрасный город, более благоустроенный, чем Москва".

Подводя итоги, Алексей Шипилов отметил, что за небольшой промежуток времени члены СПЧ затронули достаточно большой спектр тем, провели десятки встреч.

"Для нас крайне важно мнение членов совета, важен взгляд со стороны на развитие региона", – резюмировал первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов.