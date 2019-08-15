Вступил в силу закон о льготной ипотеке на деревянные дома

Кабмин продлил программу льготных кредитов на покупку деревянных домов заводского изготовления.

Льгота будет действовать до конца 2020 года. Соответствующие поправки вступили в силу с 14 августа. Как ожидают в правительстве РФ, льготная ставка по жилищному кредиту на деревянные дома будет на 5% ниже, чем могут предложить банки по обычному ипотечному кредиту.

При этом список финансовых учреждений по программе льготной "деревянной" ипотеки не утвержден. Как ожидается, он появится осенью 2019 года.

В настоящее время Минпромторг готовит правила, которые позволят строить деревянные восьмиэтажные жилые дома и пятиэтажные общественные здания. Как ожидается, льготная ипотека поможет увеличить темпы такого строительства до 20% к 2021 году, пишет "Российская газета".

Ранее Сбербанк объяснил, почему в Чехии можно взять ипотеку под 3,3% годовых. Как сообщил первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис, чешский банк работает в условиях макроэкономики другой страны, включая инфляционные риски, ставки рефинансирования и другие особенности.

"Чешских заемщиков финансируют в основном чешские вкладчики, низкие ставки по кредитам в Чехии возможны благодаря низким ставкам по депозитам/вкладам в Европе, в первую очередь в той же Чехии", — заявил Хасис.

В Евросоюзе уровень инфляции заметно ниже, чем в России, говорит зампред. Так, в среднем за пять лет в России инфляция составила примерно 7,2%, а в Чехии — 1,5%.

"Соответственно, ставка ЦБ России сейчас 7,25%, а в Чехии — 1,75%. Ставки по вкладам в России до 6,3%, а в Чехии — до 1,8, соответственно ставки, например, по ипотеке в России — от 7,6%, в Чехии — от 3,3%", — отметил Хасис.