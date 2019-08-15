06 Сентября 2020
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Экономика В России
продуктовый прилавок, продукты, магазин, мясная продукция (2018) | Фото: progorodsamara.ru

В России вновь зафиксирована дефляция

Потребительские цены с 6 по 12 августа снизились на 0,1%.

По данным Росстата, недельная дефляция регистрируется уже второй раз в текущем году.

Неделей ранее инфляция была на нулевом уровне, а с начала года - 2,6%. В годовом выражении инфляция разогналась до 4,5%.

Напомним, первая дефляция была зафиксирована с 23 по 29 июля, когда цены снизились на 0,1%.

Падение цен на плодоовощную продукцию составило 0,9%. На огурцы цены снизились на 4%, на картофель - на 3,3%, на морковь - 3,2%, на лук - 2,5%. Цены на сахар-песок за прошедшую неделею снизились на 1,2%, на подсолнечное масло - на 0,3%, гречневую крупу - 0,2% На 0,1% подорожало дизельное топливо и бензин.

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В России вновь зафиксирована дефляция

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Теги: дефляция, цены



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