В РЖД прояснили, кто должен собирать постельное белье в поездах
Пассажиры поездов не обязаны собирать постельное белье после поездки.
Об этом сообщили в Федеральной пассажирской компании, которая является "дочкой" РЖД. Там прокомментировали видео, распространенное в соцсетях, на котором пассажирка поезда устроила скандал, после просьбы проводницы сдать белье.
"Многие пассажиры задают вопрос, нужно ли сдавать постельное белье после поездки? Спешим ответить на него — нет, не нужно. Проводник самостоятельно соберет его после прибытия на конечную станцию", — отметили в ФПК.
Также стало известно, что по просьбе пассажира проводник должен застилать постельное белье. Однако, в первоочередном порядке помощь будет оказана пассажирам с детьми, пожилым и людям с ограниченными физическими возможностями, сообщает РИА "Новости".
Ранее был составлен портрет типичного пассажира российского поезда. Им оказалась 32-летняя женщина, путешествующая в одиночку.
Почти половина путешественников (49%) – женщины среднего возраста, которые приобретают билет только для себя. Чаще всего они едут в плацкартном вагоне (43%) и, как правило, на нижней полке — по статистике такие места на 2% популярнее верхних.
В большинстве случаев пассажир едет из крупного города — Москвы, Санкт-Петербурга, или Краснодара: на эти города приходится 48% отправлений. В среднем он проводит в поезде не менее восьми часов, проезжая около 700 км.
Как правило, такой пассажир приобретает билеты за три недели до отъезда. Около 16% путешественников бронируют билеты в понедельник. В саму поездку, как правило, отправляются в первый день недели (16%) или во вторник - так поступают 15% покупателей железнодорожных билетов.