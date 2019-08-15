В РЖД прояснили, кто должен собирать постельное белье в поездах

Пассажиры поездов не обязаны собирать постельное белье после поездки.

Об этом сообщили в Федеральной пассажирской компании, которая является "дочкой" РЖД. Там прокомментировали видео, распространенное в соцсетях, на котором пассажирка поезда устроила скандал, после просьбы проводницы сдать белье.

"Многие пассажиры задают вопрос, нужно ли сдавать постельное белье после поездки? Спешим ответить на него — нет, не нужно. Проводник самостоятельно соберет его после прибытия на конечную станцию", — отметили в ФПК.

Также стало известно, что по просьбе пассажира проводник должен застилать постельное белье. Однако, в первоочередном порядке помощь будет оказана пассажирам с детьми, пожилым и людям с ограниченными физическими возможностями, сообщает РИА "Новости".

Ранее был составлен портрет типичного пассажира российского поезда. Им оказалась 32-летняя женщина, путешествующая в одиночку.

Почти половина путешественников (49%) – женщины среднего возраста, которые приобретают билет только для себя. Чаще всего они едут в плацкартном вагоне (43%) и, как правило, на нижней полке — по статистике такие места на 2% популярнее верхних.

В большинстве случаев пассажир едет из крупного города — Москвы, Санкт-Петербурга, или Краснодара: на эти города приходится 48% отправлений. В среднем он проводит в поезде не менее восьми часов, проезжая около 700 км.

Как правило, такой пассажир приобретает билеты за три недели до отъезда. Около 16% путешественников бронируют билеты в понедельник. В саму поездку, как правило, отправляются в первый день недели (16%) или во вторник - так поступают 15% покупателей железнодорожных билетов.