06 Сентября 2020
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Образование В России
киберспорт, киберспортсмены (2016) | Фото: tvoybro.com

В школах предложено создать факультатив по киберспорту

Факультатив по киберспорту может появиться в российских школах.

Соответствующее обращение в адрес главы Минобразования Ольги Васильевой направили из Института развития интернета. Не исключено, что пилотный эксперимент может быть проведен с 2020 по 2025 год в нескольких учебных заведениях в каждом регионе.

Согласно инициативе, факультатив смогут посещать учащиеся подростковой и юношеской возрастных групп. При этом игры должны выбираться совместно со школьными психологами и педагогами.

Также предлагается проводить соревнования между школами и регионами всероссийские чемпионаты, сообщают "Известия".

Напомним, в июне текущего года мэрия Москвы потратила миллионы на кибертурнир для 10 человек. Мероприятие, организованное департаментом спорта столицы, обошлось городскому бюджету в 37 млн руб. "По замыслу организаторов, соревнования по интерактивному футболу Moscow Cyber Cup должны были собрать десятки киберспортсменов из разных стран и миллионы просмотров в соцсетях. В итоге турнир, который проводили на арене ЦСКА, собрал около 10 зрителей, а за его трансляцией на "Твиче" наблюдали порядка 100 человек", - сообщала Baza.

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В школах предложено создать факультатив по киберспорту

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Теги: киберспорт, школа



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