Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД

Российские власти виноваты в окончании действия договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Так считает канцлер ФРГ Ангела Меркель. "Я крайне сожалею о том, что Россия доказуемо нарушила договор о РСМД и таким образом подала повод для окончания этого договора. Таким образом, была утрачена часть системы ограничений вооружений в Европе и во всем мире", - сказала она.

По словам Меркель, "НАТО найдет общий ответ" в связи с расторжением договора, об этом ранее заявлял и генсек альянса Йенс Столтенберг. Берлин — "часть НАТО, и он будет вести себя в этой связи как партнер по НАТО", подчеркнула политик, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, в МИД РФ не видят оснований для пересмотра военной доктрины России в связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Как заявил замглавы МИДа Сергей Рябков, документ носит фундаментальный и концептуально ориентированный на перспективу характер.

"Формулировки предельно выверены, они не должны как-то меняться в зависимости от тех или иных обстоятельств", - цитирует дипломата "Интерфакс".

Рябков также заявил, что США стали "могильщиками" ДРСМД, так как именно они запустили и завершили процедуру одностороннего выхода из него.

Напомним, 2 февраля Вашингтон объявил о выходе из ДРСМД, поставив при этом условие РФ - уничтожить ракеты 9М729. В ответ на односторонние действия США 4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Договора. Позднее за выход из договора о РСМД депутаты Госдумы проголосовали почти единогласно.

В итоге за полгода компромисса достичь не удалось. 2 августа МИД РФ объявил о прекращении действия Договора о РСМД по инициативе США.