06 Сентября 2020
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Политика В России За рубежом
НАТО (2016) | Фото:rusvesna.su/

В НАТО обвинили самолет Шойгу в небезопасном маневре

Российский истребитель Су-27, который сопровождал самолет главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, совершал небезопасные маневры в отношении испанского истребителя F-18.

Такое заявление сделал неназванный представитель НАТО. По его данным, российские самолеты летели без плана полета, а их транспондеры были выключены. При этом у самолета Ту-214 был действующий план полета, он идентифицировал себя и ответил на запрос воздушной диспетчерской службы, чего нельзя сказать о Су-27.

Как считают в НАТО, выключенные транспондеры и такое поведение российских ВВС ставит под угрозу гражданские и военные самолеты, действующие в этом районе, сообщает РБК.

Ранее телеканал "Россия-24" сообщил, что к борту главы Минобороны РФ во время его перелета в Калининградскую область приблизился натовский F-18. Российский самолет Су-27 поспешил отогнать американский истребитель.

В НАТО объяснили причину близкого подлета своего истребителя к самолету Шойгу. В альянсе отметили, что нужно было провести идентификацию борта.

"НАТО не имела информации, кто был на борту российского самолета", - сказали в пресс-службе альянса.

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В НАТО обвинили самолет Шойгу в небезопасном маневре

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Теги: НАТО, Шойгу, самолет



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Развитие сюжета:

Ранее 17.08.2019 07:34 Мск Испанцы возмутились сближением своего истребителя с самолетом Шойгу

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