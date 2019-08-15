В НАТО обвинили самолет Шойгу в небезопасном маневре

Российский истребитель Су-27, который сопровождал самолет главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, совершал небезопасные маневры в отношении испанского истребителя F-18.

Такое заявление сделал неназванный представитель НАТО. По его данным, российские самолеты летели без плана полета, а их транспондеры были выключены. При этом у самолета Ту-214 был действующий план полета, он идентифицировал себя и ответил на запрос воздушной диспетчерской службы, чего нельзя сказать о Су-27.

Как считают в НАТО, выключенные транспондеры и такое поведение российских ВВС ставит под угрозу гражданские и военные самолеты, действующие в этом районе, сообщает РБК.

Ранее телеканал "Россия-24" сообщил, что к борту главы Минобороны РФ во время его перелета в Калининградскую область приблизился натовский F-18. Российский самолет Су-27 поспешил отогнать американский истребитель.

В НАТО объяснили причину близкого подлета своего истребителя к самолету Шойгу. В альянсе отметили, что нужно было провести идентификацию борта.

"НАТО не имела информации, кто был на борту российского самолета", - сказали в пресс-службе альянса.