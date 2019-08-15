На Кубани сгорел пассажирский автобус

Пассажирский автобус, который направлялся по маршруту Архипо-Осиповка - Таганрог, полностью сгорел на Кубани.

Инцидент произошел в районе села Михайловский перевал. Прибывшие пожарные увидели, что транспортное средство полностью объято пламенем. В результате пожара никто не пострадал, сообщает РИА "Новости".

Всего в автобусе находились 19 пассажиров и два водителя.

От самого автобуса и от личных вещей ничего не осталось, сообщает "Рен ТВ". Движение на участке трассы М4 "Дон" перекрыто. На месте продолжают работать экстренные службы.