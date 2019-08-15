06 Сентября 2020
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Происшествия Южный ФО
пожар в таунхаусе в Челябинске, Пустового, возгорание, пожарный (2015) | Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

На Кубани сгорел пассажирский автобус

Пассажирский автобус, который направлялся по маршруту Архипо-Осиповка - Таганрог, полностью сгорел на Кубани.

Инцидент произошел в районе села Михайловский перевал. Прибывшие пожарные увидели, что транспортное средство полностью объято пламенем. В результате пожара никто не пострадал, сообщает РИА "Новости".

Всего в автобусе находились 19 пассажиров и два водителя.

От самого автобуса и от личных вещей ничего не осталось, сообщает "Рен ТВ". Движение на участке трассы М4 "Дон" перекрыто. На месте продолжают работать экстренные службы.

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На Кубани сгорел пассажирский автобус

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Теги: автобус, пожар



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