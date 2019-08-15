На Среднем Урале из-за повреждения газопровода без газа остались 19 тысяч человек

Сегодня в Полевском из-за повреждения газопровода без газа остались 19 тысяч человек. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Информация о повреждении на газопроводе высокого давления (диаметр 57 мм) на ул. Красноармейская поступила в 16.40 по местному времени. Без газа остались 116 многоквартирных домов и 2626 частных жилых дома. Угрозы для населения и окружающей среды нет, уверяют спасатели.

При этом социально-значимые объекты в зону отключения не попали. Специалисты газовой службы ведут аварийно-восстановительные работы. Вернуть газ в дома жителей Полевского специалисты обещают 15 августа.