06 Сентября 2020
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повреждение газопровода (2019) | Фото: 66.mchs.gov.ru

На Среднем Урале из-за повреждения газопровода без газа остались 19 тысяч человек

Сегодня в Полевском из-за повреждения газопровода без газа остались 19 тысяч человек. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Информация о повреждении на газопроводе высокого давления (диаметр 57 мм) на ул. Красноармейская поступила в 16.40 по местному времени. Без газа остались 116 многоквартирных домов и 2626 частных жилых дома. Угрозы для населения и окружающей среды нет, уверяют спасатели.

При этом социально-значимые объекты в зону отключения не попали. Специалисты газовой службы ведут аварийно-восстановительные работы. Вернуть газ в дома жителей Полевского специалисты обещают 15 августа.

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На Среднем Урале из-за повреждения газопровода без газа остались 19 тысяч человек

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Теги: повреждение газопровода, газ, Полевской



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Развитие сюжета:

Ранее 16.08.2019 08:30 Мск Жители уральского города третий день остаются без газа после аварии на газопроводе
Ранее 15.08.2019 09:45 Мск Пострадавший на Среднем Урале газопровод восстановлен: стартуют пуски в дома

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