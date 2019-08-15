Рейтинг регионов по жестокому обращению с детьми выявил проблему "размытости формулировок"

Пермский край вдруг оказался лидером среди российских регионов по количеству случаев жестокого обращения с детьми. В прошлом году в крае было зафиксировано 159 таких случаев. На втором и третьем месте Архангельская область и Краснодарский край. Там зафиксировано 55 таких случаев. Следом идут Оренбургская и Кировская области с 53 и 46 случаями. Эксперты считают показатель Прикамья "искусственно завышенным", а каждый регион сам определяет критерии его формирования, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Если учитывать отношение количества случаев жестокого обращения к общему числу детей в регионе, то данные несколько отличаются, добавляет РБК, публикуя рейтинг со ссылкой на данные Росстата и Министерства просвещения. Так, антилидером становится Еврейская автономная область. Показатель составил семь случаев на 10 тыс. детей, Камчатский край - второе место 3,7 случая на 10 тыс. детей, на третьем - Ямал с результатом - 2,9. Пермский край занимает здесь лишь четвертую позицию. Замыкает пятерку Архангельская область. Результаты 2,7 и 2,4, соответственно.

При этом в 10 регионах не зафиксировано ни одного случая жестокого обращения с детьми. Среди таких субъектов называется: Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Тамбовская и Орловская области, Республика Алтай, Калмыкия, Севастополь и Чукотка.

Однако эксперты такую статистику встретили со скепсисом. По мнению члена правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Галины Семьи, лидерство Пермского края объясняется тем, что в регионе активно занимаются профилактикой насилия. Статистику по Кавказу она назвала "слабым местом".

Детский омбудсмен края Светлана Денисова полагает, что выявленные случаи жестокого обращения с детьми – спасенные жизни этих детей. "Дети попадают в поле зрения специалистов, отсюда статистика, которая, на первый взгляд, пугает. У всех на слуху случай в Ингушетии, где девочку истязали, в ситуацию вмешалась федеральный Уполномоченный по правам ребенка. При этом по официальной статистике в кавказском регионе случаев насилия мало", - цитирует омбудсмена её пресс-служба.

Пермский край за последние 10 лет добился "прорывных успехов" в вопросах профилактики и борьбы жестокого обращения с детьми. "Лучше не замалчивать цифры, а заявлять о проблеме. Мы стараемся увидеть объективную картину без прикрас, и признаем – проблема есть, и мы будем с ней работать дальше", - сказала Денисова.

Нередко в регионах происходит размывание понятия "жестокого обращения", вводят кучу размытых критериев для его выявления, полагает глава краевого отделения "Родительского всероссийского сопротивления" Алексей Мазуров. Потом на это "натаскивают" все соцслужбы и организации так называемого "межведомственного взаимодействия" – от опек и комиссии по делам несовершеннолетних до подразделений по делам несовершеннолетних МВД, больниц, школ и судов, полагает Мазуров. После этого начинаются "выявления".

"Искусственно завышается статистический показатель количества случаев "жестокого обращения". А потом, когда он получается такой "большой", начинается "плач Ярославны" на тему "надо же что-то делать". И все это используется как повод для закручивания "ювенальных гаек"", - отмечает глава краевого отделения "РВС".

Мазуров добавляет, что его слова доказывает тот факт, что в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии такой показатель равен нулю. "Почему? Потому, что там тот, кто начнет эти критерии "жестокого обращения" размывать, вылетит как пробка из бутылки со своего места", - подытожил Мазуров.

Директор департамента социальной политики пермского краевого правительства Елена Кравчук рассказала Накануне.RU, что согласна с мнением экспертов об отсутствии закрепленных в законе четких критериев того, когда те или иные случаи называют "жестоким обращением с детьми".

"Этот показатель не относится к числу официальных, каждый регион сам выстраивает систему работы и критерии. В Пермском крае в 2016 г. пересмотрели подходы к системе раннего выявления теми, кто работает с детьми, случаев жестокого обращения. Есть критерии и порядок реагирования не только на факты, но и на подозрения на возможное жестокое обращение с ребенком, а также меры помощи. Все случаи проверяются, какие-то факты не подтверждаются, какие-то становятся основанием для подключения правоохранительных структур", - сказала Кравчук.

С 2012 г. работает совместный приказ краевых полиции и минздрава, который говорит о том, что надо делать, если к медикам обратились пострадавшие от насилия. Документ действует в отношении взрослых и детей.

"Родители порой сетуют на то, что после получения ребенком травм и обращения за медицинской помощью в семью приходит сотрудник полиции и выясняет обстоятельства травмы. Это предусмотрено приказом при некоторых видах травм. В целом, это достаточно кропотливая работа педагогов, медиков и полицейских. При работе с детьми нельзя допускать формализма, надо рассматривать каждый случай отдельно, потому что все, что касается межличностных отношений и психологии ребенка, требует очень внимательного, трепетного отношения. Созданная система позволяет через раннее выявление случаев жестокого обращения предупреждать более серьезные преступления против детей. Статистика в этом случае имеет вторичное значение, главное - уберечь детей от насилия, сделать все, чтобы они росли здоровыми и счастливыми", - сказала Кравчук.