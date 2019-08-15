06 Сентября 2020
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заседание СПЧ в Сургуте (2019) | Фото: admhmao.ru

Член СПЧ опроверг свое эмоциональное высказывание о Сургуте: "У города есть чему учиться"

Накануне в Сургуте прошло заседание Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). При этом член СПЧ Андрей Бабушкин во время визита делегации допустил довольно эмоциональное высказывание, которое впоследствии сам дезавуировал.

Бабушкин по итогам посещения мест лишения свободы в Сургуте назвал город "столицей российских пыток". Первый замгубернатора Алексей Шипилов в ответ на это заявил, что с этим никак нельзя согласиться.

"Возможно, это было эмоциональное суждение", - отметил он.

По его словам, каждый из приведенных фактов требует проверки и очень жесткой правовой оценки.

Андрей Бабушкин во время общения со СМИ подтвердил, что действительно высказывание было построено на основании субъективного, эмоционального восприятия.

"Я эту фразу произнес в сердцах. Я думаю, что она никогда не приклеится к Сургуту", - сказал он.

По его словам, Сургут - это прекрасный город, даже более благоустроенный, чем Москва.

"Здесь сегодня даже рассматривается вопрос о реновации девятиэтажных домов, хотя Москва пока даже не мечтает об этом. У этого города есть чему учиться", – отметил Андрей Бабушкин.

Напомним, по итогам визита членов СПЧ стало известно, что югорский опыт развития гражданского общества будут тиражировать в регионах. Три группы экспертов работали в муниципалитетах автономного округа, а 14 августа в Сургуте состоялось заседание президентского совета.

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Член СПЧ опроверг свое эмоциональное высказывание о Сургуте: "У города есть чему учиться"

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Теги: Андрей Бабушкин, спч, сургут, пытки



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