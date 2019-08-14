06 Сентября 2020
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парк Оленьи ручьи мост Карстовый (2011) | Фото:Юрий Федоров

В "Оленьих ручьях" из-за многочисленных нарушений закрыли детский палаточный лагерь

Нижнесергинский районный суд Свердловской на 30 суток приостановил деятельность палаточного лагеря "Городок" на территории парка "Оленьи ручьи", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного Роспотребнадзора.

Сотрудники ведомства выявили многочисленные нарушения требований СанПиНа. В частности палаточный лагерь, организованный индивидуальным предпринимателем Дмитрием Евдуновым, работал без заключения о соответствии требованиям СанПиНа. Для купания детей использовался открытый водоем, который также не имел санитарно-эпидемиологического заключения. Работники палаточного лагеря не были привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

Больше всего нарушений было выявлено в работе пищеблока. В питании детей использовались недопустимые продукты: горчица, кетчуп, майонез, соевый соус. Персонал, который занимался готовкой, не прошел профилактическую гигиеническую подготовку, аттестацию и медицинские обследования.

Кроме того, не были представлены документы, которые подтверждали бы качество продуктов.

Также бизнесмен не уведомил в срок Роспотребнадзор о месте размещения лагеря и сроках его открытия. В отношении индивидуального предпринимателя были составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 6.3 и ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ.

Напомним, недавно в Хабаровском крае произошла трагедия в детском палаточном лагере "Холдоми". Из-за пожара погибли четверо детей.

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В "Оленьих ручьях" из-за многочисленных нарушений закрыли детский палаточный лагерь

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Теги: палаточный лагерь, дети, роспотребнадзор, оленьи ручьи



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