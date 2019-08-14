06 Сентября 2020
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митинг допускай, верните москве выборы (2019) | Фото: Накануне.RU

Власти Москвы согласовали проведение 25 августа стотысячного митинга на проспекте Сахарова

Власти Москвы согласовали проведение 25 августа очередного митинга на проспекте Сахарова, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на первого замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Василия Олейника.

Организатором митинга выступает Либертарианская партия России. Заявленное число участников - 100 тыс. человек.

Изначально была подана заявка на проведение шествия от Пушкинской площади до проспекта Академика Сахарова с последующим митингом на проспекте.

"До организаторов доведены обоснованные предложения о проведении только митинга без шествия на проспекте Академика Сахарова на внешней стороне Садового кольца. Эти предложения позволяют органам исполнительной власти принять меры по обеспечению условий проведения публичного мероприятия и оказанию организаторам содействия, в том числе по вопросу обеспечения безопасности участников", - приводит издание слова Олейника.

В Либертарианской партии на такой вариант не согласны.

"Будем продолжать настаивать на внутренней стороне проспекта академика Сахарова", — заявил заместитель секретаря московского руководящего комитета Либертарианской партии Игорь Ефремов.

Акции протеста проходят после того, как несколько оппозиционеров не прошли на выборы в Мосгордуму из-за того, что избирательные комиссии обнаружили у них большое количество недействительных подписей избирателей.

Напомним, на митинге 10 августа оппозиционные активисты учинили разгром на улицах столицы, испугав москвичей. Также сообщалось, что прошедший митинг в Москве стал самым массовым за последние годы.

Также сообщалось, что очередной митинг планируется провести 17 августа.

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Власти Москвы согласовали проведение 25 августа стотысячного митинга на проспекте Сахарова

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Теги: митинг, москва, мосгордума, либертарианская партия, проспект сахарова



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