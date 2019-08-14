В Сургуте двое детей упали в вентиляционную шахту

Сегодня в Сургуте около 21.00 двое мальчиков упали в вентиляционную шахту. Как сообщили Накануне.RU очевидцы, ЧП произошло в ЖК "Возрождение", по адресу ул. Мелик-Карамова, 4 .

Глубина шахты, по словам очевидцев составляет около 10 метров. Прибывшим на место происшествия спасателям удалось достать детей. Сообщается, что мальчика, которому на вид около восьми лет, вынесли на носилках.

Дети госпитализированы в больницу. О их состоянии и причинах, по которым они упали, пока неизвестно.