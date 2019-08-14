06 Сентября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
машина скорой помощи, скорая помощь (2016) | Фото: youtube.com

В Сургуте двое детей упали в вентиляционную шахту

Сегодня в Сургуте около 21.00 двое мальчиков упали в вентиляционную шахту. Как сообщили Накануне.RU очевидцы, ЧП произошло в ЖК "Возрождение", по адресу ул. Мелик-Карамова, 4 .

Глубина шахты, по словам очевидцев составляет около 10 метров. Прибывшим на место происшествия спасателям удалось достать детей. Сообщается, что мальчика, которому на вид около восьми лет, вынесли на носилках.

Дети госпитализированы в больницу. О их состоянии и причинах, по которым они упали, пока неизвестно.

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В Сургуте двое детей упали в вентиляционную шахту

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Теги: дети, падение, вентиляционная шахта



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Ранее 18.09.2019 16:20 Мск В Сургуте виновнику падения детей в вентиляционную шахту грозит до трех лет колонии
Ранее 15.08.2019 08:04 Мск Сургутские следователи проводят проверку из-за падения детей в вентиляционную шахту

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