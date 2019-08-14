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Происшествия Сибирский ФО
поиски пропавшего ребенка (2019) | Фото: vk.com/inci55

В Омской области поиски пропавшего в лесу ребенка продолжатся в ночное время

Поиски пропавшего в лесу Омской области трехлетнего ребенка будут продолжены ночью, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщили в группе "Инцидент Омск" социальной сети "ВКонтакте", по секторам организовывают освещение, сигналы оповещения. Наряды сотрудников Госавтоинспекции выставлены по всем проселочным дорогам на случай, если ребенок выйдет из леса.

В настоящий момент в поисках участвуют больше 600 человек: полицейские, сотрудники Росгвардии и СК, а также волонтеры. Правоохранители каждый час увеличивают зону поиска. Для безопасности волонтеров - у большинства нет средств связи - их ставят в цепочку между силовиками.

Также полицейские опросили жителей всех близлежащих населенных пунктов. Отметим, что по факту бесследной пропажи ребенка возбуждено уголовное дело.

Добавим, что омская полиция предостерегает граждан не верить мошенникам, которые собирают деньги на поиски мальчика.

Напомним, мальчик пропал в Большереченском районе региона. Родители оставили его в машине одного, а сами ушли собирать ягоды. Вернувшись, как говорят мама и папа, через 15 минут, они увидели, что их сына в машине нет.

Родители сами на протяжении трех часов искали ребенка, потом обратились в полицию.

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В Омской области поиски пропавшего в лесу ребенка продолжатся в ночное время

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Теги: ребенок, мальчик, пропал, лес, Омск, поиск



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