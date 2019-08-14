«Принципиальный» рэпер Face обошёлся оппозиции в 10 миллионов рублей

10 августа московское «оппозиционное» движение, как известно, провело очередной митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Лозунг акции – «За честные выборы». Однако сторонники Навального не постеснялись начать свою предвыборную компанию с обмана: подделать большое количество подписных листов.

По официальным данным, на мероприятии присутствовало около 20 тысяч человек. Так называемая оппозиция сочла это успехом, однако такие показатели получились исключительно благодаря приглашенным исполнителям: «Кровостоку», Face, IC3PEAK, Oxxxymiron. Более того, на мероприятии были популярные российские блогеры, такие как Поперечный, Соболев и Дудь.

Таким образом, можно сделать вывод, что политическое событие превратилось в бесплатный развлекательный концерт.

Интересно, что организаторы мероприятия заявили о согласии музыкантов бесплатно поддержать «оппозицию». Что довольно странно, учитывая аполитичность некоторых звезд. Более того, Face ранее жестко критиковал Навального. Неужели за несколько дней до концерта исполнители пересмотрели свои политические взгляды?

Вскоре начала всплывать информации о денежных гонорарах, которые выплатили организаторы митинга популярным звездам. Так, известный Telegram-канал «Бойлерная» получил от «event-агентства на букву «М»» информацию о выплаченных суммах. Как оказалось, рэпер Face сменил политическую ориентацию за 10 миллионов рублей. Агентство решило слить эти данные из-за того, что организаторы митинг-концерта их фактически кинули. За заключенный договор с артистами промоутеры должны были получить 15% от суммы с каждого контракта. Но сторонники Навального решили сами связаться с исполнителями без их участия.

Кроме того, свою долю получили и те, кто просто призывал посетить митинг через свои аккаунты в соцсетях. Среди них такие группы, как "Ногу свело", "Браво" и известные блогеры.

Привлечением популярных исполнителей занимался издатель интернет-СМИ «Медиазона» Петр Верзилов. Видимо, именно он стал инициатором идеи обмануть агентство.

Либертарианская партия и волонтеры так называемого ФБК отвечали за безопасность и пропуск определенных корреспондентов СМИ. Более того, они помогали пронести запрещенные громкоговорители и рассредоточились перед сценой. Кроме того, в их задачи входил подогрев толпы и передача информации во время отключения микрофонов полицией из-за призывов к «прогулкам».

Прошедший митинг-концерт показал, что российская «оппозиция» не вышла из кризиса. У нее нет конкретных целей и идей, беспорядки устраиваются ради беспорядков. Организаторы потеряли какое-либо доверие и вынуждены тратиться на популярных звезд, чтобы привлечь внимание