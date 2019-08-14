05 Сентября 2020
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Происшествия Курганская область
мигалки, полиция (2017) | Фото:Накануне.RU

Зауральский живодер, который забил ногами кота, признался в содеянном

В полиции Зауралья прокомментировали ситуацию с живодером из Звериноголовского района, который расправился с котом и снял весь процесс на видео.

"Видеозапись произошедшего появилась в закрытой группе в соцсети "Вконтакте". Полицейские установили, что на видео 18-летний молодой человек наносит многочисленные удары ногами коту, которые привели к гибели животного", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Сейчас возбуждено уголовное дело, 18-летний Иван Безшлеев дал признательные показания.

В полиции добавили: "Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет", тем самым дав понять, что Безшлееву грозит реальный срок лишения свободы.

Как ранее сообщало Накануне.RU, житель деревни Зубаревка в Звериноголовском районе Курганской области Иван Безшлеев опубликовал в соцсетях видеозапись, на которой он насмерть запинывает ногами кота. После того, как его поступок стал доступен общественности, Иван удалил свой аккаунт в соцсети "Вконтакте".

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Зауральский живодер, который забил ногами кота, признался в содеянном

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Теги: Иван Безшлеев, Зубаревка, кот, убийство, полиция, смерть, животное



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Ранее 14.08.2019 08:43 Мск В зауральском селе молодой парень запинал до смерти кота

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