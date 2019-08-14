Путин высказался о снижении ставок по ипотеке

Президент России Владимир Путин надеется на снижение ставок по ипотеке до конца года. Об этом он сказал на встрече с главой банка ВТБ Андреем Костным.

Председатель правления банка отметил, что после снижения ключевой ставки Центральным банком опустятся и ставки по ипотеке.

"Думаю, что с той тенденцией, которая сейчас наметилась со стороны Центрального банка, и вроде по прогнозам, что будет в дальнейшем, – мы считаем, что ставки пойдут вниз до конца года", - сказал Костин.

"Да, я тоже на это рассчитываю, имея в виду и снижение инфляции", - отметил Владимир Путин.

Добавим, что в июне средняя ставка по жилищным кредитам в ВТБ составила 9,9% - это в три раза ниже ставки, по которой другой российский банк - Сбербанк - выдает жилищные кредиты в Чехии.