Филарет опять "все": На Украине заявили о прекращении существования автокефальной церкви

Появилось сообщение об официальном прекращении деятельности Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), которая существовала под руководством одиозного Филарета, об этом написали в парламентской газете "Голос Украины" от 14 августа, передает корреспондент Накануне.RU.

"В этой новости сенсации нет, таким и было условие единой поместной церкви, так называемой – Украинской, официальная церковь честно выполнила те договоренности, то есть там оказались более честные люди, чем Филарет-Денисенко. Справедливо ли с ним поступили? Ну он мало чем отличается от наших оставшихся у власти здесь митрополитов. Это вполне такой типичный деятель советской эпохи, церковного подбора, когда такие кадры специально выращивались", – говорит в беседе с Накануне.RU отец Андрей Кураев.

Напомним, что в конце прошлого года две неканонические (раскольнические) церкви - УАПЦ и так называемый Киевский патриархат (УПЦ КП) - объявили об объединении и создании Православной церкви Украины, которая 6 января 2019 года получила томос об автокефалии от Вселенского патриарха. Руководство ПЦУ (ее главой стал митрополит Епифаний (Думенко) решило называть свою церковную организацию "Украинской православной церковью". Русская православная церковь ее не признала. Бывший глава Киевского патриархата Филарет, лишившийся власти, начал критиковать томос и продолжил работать от имени УПЦ КП, хотя Министерство юстиций ликвидировало организацию. Филарет подал на ведомство в суд.

"Я 20 лет служил на приходе на Красной пресне, это мой родной храм, где я и прихожанином был, и крещение принимал, и там старенький был настоятель отец Николай, его жена когда-то в юности была уборщицей в семинарии, и она вспоминала, что все очень любили и ценили молодого Филарета (Денисенко), он такой духовный был и так далее. А потом у него случилась любовь и, судя по всему, КГБ его на этом застукала, и после этого он очень быстро стал карьерно расти. Потому удивляться не надо, таких, как он, много, в том числе и сегодня, таких, кто продают себя и свою веру ради каких-то плюшек", - говорит Кураев.

Этим и объясняется, по мнению эксперта, то, что Филарет так часто менял свою точку зрения в течение жизни и отстаивал разные идеи.