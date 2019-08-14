05 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
(2019) | Фото: Накануне.RU

"Турция нам не союзник против России", - МИД Украины

Турция для Украины не союзник в борьбе с Россией. Об этом заявил директор Дипломатической академии при МИД Украины, чрезвычайный и полномочный посол в Турции (2008-2016) Сергей Корсунский.
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Он констатировал, что после 2016 года во внешней политике Турции произошел существенный поворот в сторону России. Так, Реджеп Эрдоган входит в тройку мировых лидеров, с которым президент России Владимир Путин общается больше всего, и они координируют действия по многим вопросам.

Также он посетовал, что Турция обманула Украину в вопросе транзита газа, когда обещала, что будет построена только одна нитка "Турецкого потока", по которой будет идти газ в Турцию.

"Таким образом, Турция фактически дала согласие на то, что с нашего рынка, с нашего транзита уйдет 31 млрд кубов газа на юг. Турция хорошо осознавала последствия этого шага, но она на это пошла", - сказал дипломат "Апострофу".

Наконец, он упомянул, что в Турции "Росатом" строит атомную станцию, что "на десятилетия жесточайшим образом привязывает Турцию к России".

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский на прошлой неделе совершил визит в Турцию, где встретился с Эрдоганом. На встрече произошел забавный эпизод. Зеленский показал, что носит на руке браслеты с именами украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы. На это Эрдоган сказал, что "если каждый раз надевать браслет, скоро на руке не останется места".

В апреле глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турцию не должны заставлять выбирать между Западом и Россией. "Такое сделали с Украиной, и посмотрите, что произошло", - подчеркнул он.

Как сообщало Накануне.RU, вслед за покупкой С-400 Турция может закупить российские Су-35 вместо американских F-35.

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"Турция нам не союзник против России", - МИД Украины

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Теги: Украина, Турция



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