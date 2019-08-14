Падение рейтинга Путина бьет рекорды, но социологи скрывают это за новыми методиками?

"Левада-центр"* обновил рейтинги популярности партий. В июле 2019 года, по данным социологов, если бы выборы в Госдуму проходили в ближайшее воскресенье, респонденты бы большинством проголосовали за "Единую Россию", однако это большинство сокращается.

Так, в пользу "ЕР" высказались 28%, за КПРФ 11%, ЛДПР – 10%, "Справедливая Россия" набрала лишь 2%, пропустив вперед "спойлер" в виде "Коммунистов России". Примечательно, что по сравнению с выборами в 2016 году наибольшее изменение в голосах оказалось у партии власти - тогда на выборах в Госдуму она получила 54,2%, КПРФ - 13,34%, ЛДПР - 13,14%, "СР" - 6,22%, "Коммунисты России" - 2,27%. По мнению экспертов, основную роль в складывающейся с рейтингами ситуации сыграл старт пенсионной "реформы" в 2018 году.

Однако не все так плохо у председателя партии, а по совместительству премьер-министра Дмитрия Медведева. По данным ВЦИОМ**, его рейтинг доверия до сих пор держится на уровне лета 2018 года – 7-8%. Об этом свидетельствуют данные спонтанного опроса (когда респондентам задается открытый вопрос - кому бы вы доверили решение важных государственных вопросов?). Закрытый опрос (с вопросом "Вы доверяете или не доверяете такому-то политику") также показывает устойчивую динамику.

Однако, рейтинг президента в последние недели падает даже по закрытому опросу. Так, по данным за 29 июля – 4 августа респонденты высказали в пользу президента лишь в 70% случаев. Это, конечно, высокий показатель, но он упал за неделю на 2,2 процентных пункта – с 72,3% до 70,1%. Аналогично вырос рейтинг недоверия – с 24,3% до 26,2%. При обычной динамике в несколько десятых п.п., можно утверждать, что это резкое падение.

Но ВЦИОМ** не стал отображать это падение на спонтанном рейтинге. Голосование по открытому вопросу можно считать более объективным, так как респонденты сами называют фамилии, без готовых вариантов ответа, но оно остановилось на показателях 28 июля. Вместе с этим стоит отметить, что именно когда спонтанный рейтинг доверия достиг рекордно низкого за долгие годы показателя в 30,5% - именно в это время по СМИ это растиражировалось как достижение "исторического минимума", и именно тогда появился рейтинг с закрытым опросом.

Причиной стал переход на ежемесячный опрос, хотя как минимум последние почти два года проводился по неделям.

"С августа 2019 года спонтанный рейтинг доверия российским политикам будет обновляться ежемесячно на сайте ВЦИОМ. Рейтинг доверия российским политикам на прямой вопрос продолжит обновляться еженедельно", - ответили во ВЦИОМ на запрос Накануне.RU.

Почему решено это было сделать именно с августа – неизвестно. Однако, если сопоставить графики двух опросов, напрашивается вывод, что рейтинг, вероятно, что называется, "пробил дно" – в данном случае опустился ниже 30% - а это, видимо, можно будет заретушировать в общих месячных показателях.

* Опрос "Левада-центра" проведен 18 – 24 июля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%; 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%. Заданный вопрос: "Если бы выборы в Государственную думу состоялись в ближайшее воскресенье, стали бы вы голосовать на этих выборах? Если да, за какую из этих партий вы бы проголосовали - или вы пришли бы на выборы и испортили и унесли с собой бюллетень". Респондентам предлагалась карточка со списком партий. Опрос проведен "Левада-центром", по собственной инициативе, за счет собственных средств.

** Опросы "ВЦИОМ" представлены на основании опросов "ВЦИОМ-СПУТНИК" - ежедневного всероссийского телефонного опроса "ВЦИОМ". Данные представлены за две недели: 22-28 июля 2019 года и 29 июля - 4 августа 2019 года. Каждый день опрошено 1600 респондентов не менее чем в 80 регионах РФ, каждую неделю опрашено 11200 респондентов во всех регионах страны. "ВЦИОМ-СПУТНИК" - опрос омнибусного типа, в котором реализована классическая методология построения случайной (вероятностной) выборки. Исследование проводится путем телефонного опроса. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает следующих величин: для данных, собранных в течение недели (11200 респондентов) – 1,0%. Заданный вопрос в спонтанном рейтинге: "Все мы одним людям доверяем, другим – нет. А если говорить о политиках, кому Вы доверяете, а кому – не доверили бы решение важных государственных вопросов?" (Открытый вопрос, любое число ответов). В рейтинге доверия на прямой вопрос (по каждому политику отдельно): "Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете …? (Закрытый вопрос, один ответ). Опрос проведен "ВЦИОМ", по собственной инициативе, за счет собственных средств.