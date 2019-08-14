05 Сентября 2020
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Пожар в автомагазине в Санкт-Петербурге (2019) | Фото: ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

В Петербурге горит павильон с автотоварами: эксперты проверяют уровень загрязнения воздуха

Торговые павильоны с автомобильными товарами горят на площади порядка 400 квадратных метров в Санкт-Петербурге.

Пожар произошел в Кировском районе, проспект Народного Ополчения, д.28.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по городу, горит ангар и одноэтажный павильон. На данный момент пожар локализован. Пожарные подразделения работали по второму номеру сложности.

Пожар в автомагазине в Санкт-Петербурге(2019)|Фото: ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Информации о пострадавших нет. На место пожара направлена лаборатория для замера уровня загрязнения.

Напомним, ночью 30 июня произошел пожар на Центральной городской ярмарке в Магнитогорске. Горели одноэтажные павильоны из профнастила. Из-за позднего сообщения о ЧП в экстренную службу и сильного ветра огонь быстро распространился. Пожар тушили по повышенному номеру сложности. Общая площадь возгорания составила около 2,3 тыс. кв.метров.

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В Петербурге горит павильон с автотоварами: эксперты проверяют уровень загрязнения воздуха

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Теги: пожар, павильон, петербург



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