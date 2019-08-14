СМИ: сын Юрия Чайки стал продюсером короткометражки по мотивам песни Лепса

Младший сын генпрокурора России Юрия Чайки Игорь стал сопродюсером короткометражки "Архангел Михаил". Как сообщает РБК, второй сопродюсер - Александр Жомов — в 2016 году человек с таким именем и фамилией был первым замглавы службы контрразведки ФСБ

Хронометраж фильма составляет 12 минут. В описании к короткометражке говорится, что его создателей вдохновила песня "Архангел Михаил", исполненная Григорием Лепсом. Эта же песня, слова к которой написал Дмитрий Минаев, а музыку — Андрей Мисин, звучит в фильме.

По сюжету фильма военнослужащий прощается с дочкой и отправляется в горячую точку. Из укрытия он видит, как боевики захватывают сотрудников гуманитарной миссии. Военные начинают операцию по спасению заложников, однако попадают в окружение. Герой вспоминает семью и трогательные моменты из своей жизни, после чего вызывает огонь на себя.