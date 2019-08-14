05 Сентября 2020
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Митрополит Курганский и Белозерский Иосиф провел обряд освящения нового трактора Т-240 (2019) | Фото: kurganvera.ru

Обряд освящения "инновационного трактора" в Кургане сравнили с карго-культом

Курганский митрополит Иосиф освятил новый трактор Т-240 с электрической трансмиссией по просьбе руководителя Зауральского машиностроительного завода (Курган) Анатолия Чикунана. Таинство прошло на территории Богоявленского собора города. При этом на сайте курганской епархии написали, что в Российской Федерации практически нет тракторного строительства.

"В настоящее время в стране дефицит тракторов составляет примерно 200 тысяч единиц. На выпущенной машиностроительном заводе модели трактора установлена электрическая трансмиссия, что позволяет достичь более экономического использования агрегата, а самое главное уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу при его эксплуатации", – отметили в епархии.

Почему освящен оказался один-единственный трактор, а, например, не партия, не сообщается.

Одни считают, что новая индустриализация невозможна божьими молитвами, но отец Андрей Кураев не видит в освящении трактора ничего удивительного:

"Тем более сейчас, в эти дни, когда идет череда спасов – медовый, льняной, на преображение яблочный, в августе, когда венец трудового года крестьянского, то освящаются результаты человеческого труда. Поскольку мы живем не в аграрной стране, совершенно естественно освящать результаты труда индустриальных рабочих, но и людей городских профессий постиндустриального общества, включая антивирусные компьютерные программы, например, или методички для учителей", – сказал Кураев в беседе с Накануне.RU.

Митрополит Курганский и Белозерский Иосиф провел обряд освящения нового трактора Т-240(2019)|Фото: kurganvera.ru

Журналист и автор просветительского проекта об образовании "Последний звонок" Константин Семин считает, что подобные освящения весьма закономерны и сегодня часто без подобных обрядов не взлетают самолеты и не выпускаются технические новинки. Также он уверен, что подобные ритуалы должны быть по достоинству оплачены.

"У нас в стране, действительно, мало тракторных заводов, но мы вполне компенсируем их недостаток новыми храмами. Нас убеждают, что выбор не стоит категорично – либо трактора, либо храмы, нам пытаются доказать, что они могут сосуществовать. Но жизнь демонстрирует, что эти понятия нередко исключают друг друга. Если в обществе чрезмерное внимание уделяется храмам, то почему-то сами собой начинают рассасываться школы, университеты с техническими факультетами и целые отрасли промышленности, а вот храмы растут, как грибы после дождя, там, где были планетарии, кружки радиомоделирования, юных техников и так далее".

Есть и обратная зависимость, отмечает эксперт – чем больше научных центров и образовательных учреждений, тем почему-то слабее тяга населения к потусторонним явлениям. "Чем объясняется эта зависимость, мне неизвестно, но тем не менее опытным путем в природе она давным-давно установлена. Мы, нарушив советский баланс в пользу науки, техники и образования, как маятник, несемся в противоположную сторону", - говорит Семин.

Минский тракторный завод в журнале LIFE, 1960 год(2019)|Фото: LIFE

Поздравляя руководителя зауральского предприятия, владыка Иосиф отметил, что очень важно сейчас развивать эту отрасль, которая практически отсутствует в нашей стране. Действительно, производство тракторов в последние годы упало. Производство тракторов в России за прошедший год, по информации "АСМ-холдинг", сократилось на 3,3%. То есть в 2018 году в России было выпущено 7 836 единиц техники, из которых 6 728 - тракторы для сельского хозяйства (-4,8%), 1 108 ед. - промышленные машины (+6,3%). При этом эксперты оговаривают, что доля зарубежных марок российской сборки составила 54%.

Советский Союз был крупным экспортером тракторов и поставлял их не только в СЭВ, но и в развитые капстраны, такие как Италия, Франция, Канада и даже в США. В 70-80 году каждый год на экспорт шло 40-50 тыс. штук. А в 1990 году СССР находился на первом месте в мире по производству тракторов. Конечно, на полмиллиона выпускаемых тракторов не нашлось бы столько митрополитов для освящения. Сегодня ситуация куда проще, некоторым она даже напоминает культ, когда племя в джунглях обожествляет упавший на их территорию самолет, вокруг которого жрецы устраивают свои танцы.

"Некоторое время назад я думал, что это шутка, но сейчас в самолете объявляют, что сейчас мы совершим посадку в аэропорту имени царя страстотерпца Николая Романова, в городе-герое Мурманске, – комментирует Константин Семин. – Теперь это не шутка, а реальность, поэтому мне кажется, что и сравнение с карго-культом перестает напоминать анекдот. По-моему, мы в самом сердце этого карго-культа и существуем, что закономерно, потому что "бытие определяет сознание", распад производительных сил и производственных отношений неизбежно отражается на состоянии умов, точнее, на их деградации".

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Обряд освящения "инновационного трактора" в Кургане сравнили с карго-культом

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Теги: трактор, курган, ЗАУРАЛЬСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ТРАКТОР Т-240 С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ



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Ранее 14.08.2019 14:44 Мск Для "развития" отрасли. В Кургане священники освятили новый трактор

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