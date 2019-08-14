Члены СПЧ высоко оценили работу социальных объектов Нижневартовска и района

Члены СПЧ во время четырёхдневной поездки в Югру посетили различные детские, социальные и медицинские учреждения Нижневартовска и района и высоко оценили их работу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Делегация побывала в Нижневартовской психоневрологической больнице. Гордостью учреждения является отделение психотерапии и неврозов, которое функционирует по принципу дневного стационара. Основа всего комплекса лечения и реабилитации – психотерапевтический подход с подключением, при необходимости, медикаментозных, физиотерапевтических и других методов лечения.

Пациенты посещают фитобочку, бассейн, курсы массажа и другие восстанавливающие процедуры. Член СПЧ Ирина Киркора в разговоре с сотрудниками учреждения отметила, что "оно находится на шаг впереди".

"На вас смело могут равняться другие регионы, перенимать опыт, реализовывать у себя ваши идеи и практики. Вы применяете правильный подход к реабилитации людей", - сказала она.

Гости наведались в частный детский сад "Sun School". Учреждение посещают дети от года до семи лет. Они распределены на четыре группы по 15 человек. Глава дошкольного учреждения Айдар Мустафин полагает, что небольшое количество человек в группах позволяет осуществлять индивидуальный подход в образовании и воспитании детей.

"Sun School" – первый в городе детский сад, который получил лицензию на ведение образовательной деятельности. Его программа учитывает современные методы развития дошкольников и направлена на формирование личности, развитие интеллекта и коммуникативных навыков. Особенностью детского сада является изучение английского языка. Кроме того, воспитанники получают индивидуальное питание – меню составляется с учетом здоровья каждого ребенка. Также организация реализует "Сертификат дошкольника". Он позволяет родителям, чьи дети не посещают муниципальные садики, на 3 тыс. руб. меньше платить за "Sun School".

Для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в городе работает Нижневартовский реабилитационный центр. На базе учреждения ребята проходят медико-социальную реабилитацию, посещают сенсорную комнату, занятия, проводимые логопедами и психологами. Для детей работают кружки изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества. Работы воспитанников становятся участниками конкурсов различного уровня. Важно, что работа ведется и с родителями юных пациентов – они также могут получить необходимые консультации.

Киркора высоко оценила работу социальных объектов Нижневартовска и Нижневартовского района. После рабочего визита члены Совета разработают для муниципалитетов предложения и рекомендации по дальнейшей работе и развитию учреждений.