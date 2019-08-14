Поминки по перемирию: Украина обстреливает ДНР уже из танков

Около недели или чуть больше продержались реальные попытки Украины соблюдать режим прекращения огня в Донбассе, объявленный с 21 июля. О так называемом "перемирии" можно забыть: Украина давно обстреливает ДНР по всей линии фронта.

Сегодня над Петровским районом Донецка был сбит ударный беспилотный летательный аппарат украинских боевиков, хотя использование бесилотников запрещено Минским меморандумом от 19 сентября 2014 года. Беспилотник нес на себе гранату от автоматического гранатомета, сообщает Народная милиция ДНР.

Вчера при обстреле Ясиноватой украинские боевики применили танки и крупнокалиберные пулеметы. Позавчера при обстреле села Октябрь на юге ДНР впервые было применено артиллерийское вооружение калибром 122 мм, а также минометы калибром 120 мм и 82 мм. Кроме того, обстреливались Горловка и Докучаевск, где использовались еще и гранатометы.

МИД ДНР выступил с заявлением, что Киев вообще не делает разбирательств ни по одному факту обстрела, а ситуация все больше накаляется.

Как сообщало Накануне.RU, вчера диверсанты подорвали опоры ЛЭП в Шахтерске.