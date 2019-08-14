В Курган на День города приедет финалист шоу "Песни" на канале ТНТ Максим Свобода
На День города в Курган приедет финалист шоу "Песни" на канале ТНТ Максим Свобода.
Как сообщила Накануне.RU руководитель по PR компании "DARS Development" Яна Скрипичникова, 24 августа в День города в торговом центре "ГиперСити" пройдет первый большой фестиваль семейных развлечений "HYPER CITY FEST’19".
Именно там и выступит Максим Свобода.
В программе мероприятия с 12.00 до 19.00 часов интерактивные площадки, детская анимация, концерты кавер-групп, мастер-классы, соревнования по различным видам спорта и танцам.
Концерт Максима Свободы начнется в 18.00, вход свободный.
Стоит отметить, что на центральной площади Кургана вечером 24 августа пройдет концерт группы "Любэ".