В Курган на День города приедет финалист шоу "Песни" на канале ТНТ Максим Свобода

На День города в Курган приедет финалист шоу "Песни" на канале ТНТ Максим Свобода.

Как сообщила Накануне.RU руководитель по PR компании "DARS Development" Яна Скрипичникова, 24 августа в День города в торговом центре "ГиперСити" пройдет первый большой фестиваль семейных развлечений "HYPER CITY FEST’19".

Именно там и выступит Максим Свобода.

В программе мероприятия с 12.00 до 19.00 часов интерактивные площадки, детская анимация, концерты кавер-групп, мастер-классы, соревнования по различным видам спорта и танцам.

Концерт Максима Свободы начнется в 18.00, вход свободный.

Стоит отметить, что на центральной площади Кургана вечером 24 августа пройдет концерт группы "Любэ".