05 Сентября 2020
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Общество Курганская область
Максим Свобода (2019) | Фото:vsluh.ru

В Курган на День города приедет финалист шоу "Песни" на канале ТНТ Максим Свобода

На День города в Курган приедет финалист шоу "Песни" на канале ТНТ Максим Свобода.

Как сообщила Накануне.RU руководитель по PR компании "DARS Development" Яна Скрипичникова, 24 августа в День города в торговом центре "ГиперСити" пройдет первый большой фестиваль семейных развлечений "HYPER CITY FEST’19".

Именно там и выступит Максим Свобода.

В программе мероприятия с 12.00 до 19.00 часов интерактивные площадки, детская анимация, концерты кавер-групп, мастер-классы, соревнования по различным видам спорта и танцам.

Концерт Максима Свободы начнется в 18.00, вход свободный.

Стоит отметить, что на центральной площади Кургана вечером 24 августа пройдет концерт группы "Любэ".

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В Курган на День города приедет финалист шоу "Песни" на канале ТНТ Максим Свобода

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Теги: Максим Свобода, Курган, ГиперСити, День города, концерт



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