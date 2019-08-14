Экс-главу "Татфондбанка" оставили под домашним арестом до 2020 года

Суд оставил экс-главу "Татфондбанка" Роберта Мусина под домашним арестом до 4 января 2020 г. О продлении меры пресечения ходатайствовало гособвинение.

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В Следственном комитете оценили ущерб от деятельности Мусина в более 50 млрд руб. Уголовное дело в отношении Мусина возбуждено по факту мошенничества в особо крупном размере, но затем переквалифицировано по статье "злоупотребление полномочиями".

Максимальный срок, который грозит Мусину, 10 лет. На сегодняшнее заседание в Вахитовский районный суд пришли пострадавшие вкладчики ТФБ, сообщает "Реальное время". Напомним, многие из них до сих пор не получили свои деньги, в Татарстане проходят митинги с требованием, в том числе, объективного расследования причин банкротства финансовых организаций.

Банк России в марте 2017 г. отозвал лицензию на осуществление банковских операций у трех банков из Татарстана - "Татфондбанка", "Анкор банка" и "Интехбанка". На долю трех финансовых организаций приходилась четверть всех банковских активов в регионе. Как сообщало Накануне.RU, ранее арбитраж признал Роберта Мусина банкротом.