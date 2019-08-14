Уральским школьникам пригрозили отправкой в детдом за участие в незаконных митингах

На сайте одной из школ Свердловской области опубликована памятка "Об ответственности несовершеннолетних за участие в несанкционированных публичных мероприятиях". Утверждается, что к родителям могут быть применены санкции.

Как говорится в документе, если ребенок "попал на незаконный митинг и был там задержан за какие-то действия, значит, вы не выполнили свои родительские обязанности". Отмечается, что в таком случае предусмотрен штраф от 100 до 500 руб., однако при повторном нарушении родителей могут лишить их родительских прав, а ребенка - отправить в приемную семью или в детский дом.

Авторы документа неизвестны. По некоторым данным, подобные памятки поступили и в другие российские школы.

Напомним, в минувшие выходные в городах Уральского федерального округа прошли "пикеты солидарности с Москвой", организаторами которых стали региональные штабы Навального.