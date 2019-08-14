05 Сентября 2020
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Экономика В России
салон самолета эконом-класс кресло Airbus A320neo Уральские авиалинии (2019) | Фото:Накануне.RU

Победа любой ценой: государство предлагает нерыночные инструменты для рынка авиаперевозок

Несмотря на достаточно оптимистичные показатели по авиаперевозкам в России (71,8 млн пассажиров за полгода – рост в 11,7% к первому полугодию 2018 года), российские авиационные (и не только) власти явно проявляют тревогу за рынок и даже начали предлагать не совсем рыночные инструменты для исправления ситуации в "ручном режиме". Поводы для беспокойства есть и локальные (финансовая нестабильность Utair, рост цен на авиатопливо), и глобальные ("приземление" Boeing 737 MAX), их объединяет неприятное постоянство.

На минувшей неделе стало известно, что Министерство транспорта России хочет ограничить быстрый рост Utair. Для этого перевозчика (шестая позиция по объему перевозок) активное наращивание пассажиропотока – вопрос выживания. В конце прошлого года авиакомпания оказалась на грани банкротства и по сей день ведет переговоры с кредиторами. Переговоры затягиваются – очевидно, стороны не устраивают условия, уже были попытки через суд взыскать долги. Так вот, на одном из совещаний в правительстве глава Министерства транспорта России Евгений Дитрих порекомендовал перевозчику не спешить и не демпинговать ценами на билеты.

По данным РБК, перевозчику рекомендуют не превышать среднемесячный рост, зафиксированный с начала 2019 года. "Параметры, которые зафиксированы с начала текущего года, — это в целом 2–2,5% в месяц к аналогичному периоду прошлого года", — говорит источник, присутствовавший на совещании. По его словам, перевозчику рекомендовано не превышать достигнутый показатель "около года", в том числе за счет демпинга. Стоит отметить, что Utair с начала года уже нарастил пассажиропоток на 2,8% (коэффициент занятости кресел вырост на 3% - до 82%) и останавливаться, вероятно, не собирается. В Utair отмечают, что справляются с последствиями "приземления" Boeing 737 MAX – переводчик собирался получить первую машину этого типа уже в этом году, она значительно бы могла расширить географию полетов компании за счет длинных беспосадочных рейсов, на которые нельзя ставить среднемагистральный флот Utair.

"На совещании вице-премьер Максим Акимов говорил, что Utair — важный игрок на рынке, и государство будет поддерживать компанию, так как она выполняет важную социальную роль. Глава Минтранса Евгений Дитрих попросил Росавиацию и дальше мониторить ситуацию с Utair, а саму компанию — подробнее описать планы по изменению операционной модели бизнеса", — говорит второй участник совещания. Вероятно, ситуации как с "Трансаэро" больше не допустят и будут предъявлять перевозчику условия ограничения.

Ð°Ð²Ð¸Ð°ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð¸Ñ ÐŸÐ¾Ð±ÐµÐ´Ð° Boeing 737|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:Ð’Ð¸ÐºÐ¸Ð¿ÐµÐ´Ð¸Ñ

Другое предложение, вроде бы, как раз рыночное – глава ФАС советует правительству приватизировать лоукостер "Победа", который сейчас входит в группу "Аэрофлот". Но что возмущает Артемьева: бюджетный перевозчик лезет в международные перевозки, тогда как создавался для развития российских линий. И вот уже явный намек на ограничение полетов лоукостера за границу.

"В сегменте авиаперевозок пассажиров на ближне- и среднемагистральных воздушных судах выявлены закономерности, которые могут приводить к установлению различных цен на сопоставимых маршрутах", — указано в письме Артемьева. Так, по данным ФАС, доходные ставки на маршрутах "Победы" в среднем на 10% ниже, чем на рынке (высчитываются из стоимости кресло-километра). Присутствие лоукостера на маршруте повышает конкуренцию и снижает цены на билеты всех перевозчиков, отмечает Артемьев. Но в последнее время "Победа" активно развивает международные направления, доля которых у компании превысила внутрироссийские перелеты, замечает он. "При этом имеются случаи отмены или сокращения полетов на внутренних маршрутах. Полагаем, что такие действия могут быть направлены на сокращение конкуренции", — пишет Артемьев.

Артемьев считает целесообразным, чтобы Минтранс и "Аэрофлот", занимающий "доминирующее положение" на рынке, при распределении международных маршрутов принимали решение в отношении стратегии развития "Победы", "соответствующее государственным задачам по обеспечению транспортной доступности населения на внутренних воздушных линиях", указано в письме. Артемьев выступает за развитие внутренних перевозок "Победы", а не международных направлений. Также он предложил "принять решение о приватизации "Победы" и ее выходе из группы "Аэрофлот".

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Победа любой ценой: государство предлагает нерыночные инструменты для рынка авиаперевозок

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Теги: авиаперевозчик, utair, министерство транспорта, аэрофлот, победа



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