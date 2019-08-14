05 Сентября 2020
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Экономика Курганская область Уральский ФО
Антон Силуанов (2019) | Фото: Накануне.RU

Первый вице-премьер РФ в Кургане встретится с бизнесменами и проведет совещания по нацпроектам

Стала известна программа и цели визита в Курган первого вице-премьера российского правительства, министра финансов РФ Антона Силуанова.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минфина России, Силуанов проведет в Кургане совещание о реализации трех национальных проектов "Производительность труда и поддержка занятости", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт".

Помимо этого у министра запланирована встреча с руководством Зауралья - на ней политики рассмотрят план ускоренного социально-экономического развития Курганской области.

В Минфине отметили, что Зауралье на сегодняшний день находится на последнем месте среди регионов Урала по числу субъектов малого и среднего предпринимательства.

Цель визита Антона Силуанова - обсуждение более активного вовлечения региона в нацпроекты. С руководством Зауралья министр проработает все сложности, которые сейчас мешают области целиком и полностью погрузиться в реализацию проектов.

Также министр встретится с курганскими бизнесменами. Тема - обсуждение условий ведения бизнеса в регионе для корректировки мер государственной поддержки согласно потребностям.

Помимо Силуанова в Курган 16 августа приедут представители Минфина, Минэкономразвития, Минпромторга, Минсельхоза, руководители Федерального центра компетенций и Фонда развития промышленности.

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Первый вице-премьер РФ в Кургане встретится с бизнесменами и проведет совещания по нацпроектам

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Теги: Антон Силуанов, Курган, визит, нацпроекты, министр финансов



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