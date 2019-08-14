05 Сентября 2020
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бомбардировщик ту-160 стратегическая авиация (2008) | Фото: www.take-off.ru

Ракетоносцы Ту-160 перебросили на аэродром к границе США

Два стратегических ракетоносца Ту-160 в ходе учения переброшены на аэродром "Анадырь" на Чукотке, недалеко от морской границы с США.

Длительность полета составила более восьми часов, экипажи преодолели свыше 6 тыс. километров. Полет проводился без дозаправок, сообщает пресс-служба Минобороны.

Учения продлятся до конца недели, в них задействовано около десяти самолетов Ту-160, Ту-95мс, Ил-78.

От Анадыря до Аляски менее 600 километров. Для Ту-160 это 20 минут ходу вместе со взлетом и набором высоты, отмечает "Российская газета".

В январе два бомбардировщика Ту-160 ВКС РФ совершили полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана - они отработали задачи и совершили дозаправку в воздухе.

Узнав о полетах, США и Канада по тревоге подняли в воздух два истребителя F-22 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения.

При этом российские самолеты не нарушили границ других стран.

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Ракетоносцы Ту-160 перебросили на аэродром к границе США

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Теги: ту-160, анадырь



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