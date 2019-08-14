В Сургуте на реке Сайма на площади в 2 тысячи "квадратов" произошёл разлив нефтепродуктов

В Сургуте произошёл крупный разлив нефтепродуктов на реке Сайма. На место выехали сотрудники администрации, спасатели, экологи. Идёт сбор и утилизация пятна, опасности для человека и животного мира нет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

О разливе площадью в 2 тыс. "квадратов" стало известно сегодня утром. Причины загрязнения устанавливаются. По предварительной информации, нефтепродукты попали в реку через ливневую канализацию. Еще одной из возможных причин мог стать открытый слив отходов в реку.

Замглавы Сургута Алексей Жердев сообщил, что угрозы экологической катастрофы нет, жизни людей ничего не угрожает, опасность для животного мира минимальна.

"Опыт работы по ликвидации подобных загрязнений у нас есть – специалисты неоднократно помогали другим муниципалитетам в аналогичных ситуациях. По предварительной информации, последствия планируют устранить до 16 августа. Одновременно идёт поиск виновных", - сказал он.

Установлены боновые ограждения, которые препятствуют разливу нефтепродукта, идёт ликвидация пятна. Затем будет выполнена механизированная уборка загрязненного участка и прибрежной территории.

"Ликвидацией занимается оперативная группа Сургутского спасательного центра из 16 человек. Для сбора нефтепродуктов задействован миникомплекс ЛАРН. Фракцию покроют сорбентом, который впитывает нефтепродукты", - сказал начальник аварийно-спасательного отдела Станислав Станин.

Виновнику разлива грозит "административка". Сумма штрафа зависит от того, кто совершил преступление. Если станет ясно, что пострадали природа или животные, мэрия обратится в суд.