05 Сентября 2020
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Разлив нефтепродуктов Сайма Сургут (2019) | Фото: Администрация Сургута

В Сургуте на реке Сайма на площади в 2 тысячи "квадратов" произошёл разлив нефтепродуктов

В Сургуте произошёл крупный разлив нефтепродуктов на реке Сайма. На место выехали сотрудники администрации, спасатели, экологи. Идёт сбор и утилизация пятна, опасности для человека и животного мира нет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.
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О разливе площадью в 2 тыс. "квадратов" стало известно сегодня утром. Причины загрязнения устанавливаются. По предварительной информации, нефтепродукты попали в реку через ливневую канализацию. Еще одной из возможных причин мог стать открытый слив отходов в реку.

Замглавы Сургута Алексей Жердев сообщил, что угрозы экологической катастрофы нет, жизни людей ничего не угрожает, опасность для животного мира минимальна.

"Опыт работы по ликвидации подобных загрязнений у нас есть – специалисты неоднократно помогали другим муниципалитетам в аналогичных ситуациях. По предварительной информации, последствия планируют устранить до 16 августа. Одновременно идёт поиск виновных", - сказал он.

Установлены боновые ограждения, которые препятствуют разливу нефтепродукта, идёт ликвидация пятна. Затем будет выполнена механизированная уборка загрязненного участка и прибрежной территории.

Разлив нефтепродуктов Сайма Сургут(2019)|Фото: Администрация Сургута

"Ликвидацией занимается оперативная группа Сургутского спасательного центра из 16 человек. Для сбора нефтепродуктов задействован миникомплекс ЛАРН. Фракцию покроют сорбентом, который впитывает нефтепродукты", - сказал начальник аварийно-спасательного отдела Станислав Станин.

Виновнику разлива грозит "административка". Сумма штрафа зависит от того, кто совершил преступление. Если станет ясно, что пострадали природа или животные, мэрия обратится в суд.

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В Сургуте на реке Сайма на площади в 2 тысячи "квадратов" произошёл разлив нефтепродуктов

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Теги: Сайма, разлив нефтепродуктов, административка



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