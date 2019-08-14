Для "развития" отрасли. В Кургане священники освятили новый трактор

В Кургане на площадке Зауральского машиностроительного завода освятили новый трактор, сообщили Накануне.RU в пресс-службе курганской епархии.

Сотрудники завода собрались вместе и помолились по поводу выпуска нового трактора Т-240 с электрической трансмиссией.

Новую технику освятил лично митрополит Курганский и Белозерский Иосиф.

Как говорится в сообщении епархии, сегодня в России практически нет тракторного строительства.

"В настоящее время в стране дефицит тракторов составляет примерно 200 тысяч единиц. На выпущенной машиностроительном заводе модели трактора установлена электрическая трансмиссия, что позволяет достичь более экономического использования агрегата, а самое главное уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу при его эксплуатации", - отметили в епархии.

Такая новость вызвала бурю негативных комментариев в соцсетях. Пользователи пишут, что освящение техники никак не повлияет на его технические свойства в дальнейшем.

"Это, видимо, связано с "развитием" отрасли. Побрызгали водичкой святой и что, теперь трактор 200 лет служить будет? Смешно", - написал пользователь Сергей.