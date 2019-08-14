05 Сентября 2020
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авиакомпания Победа Boeing 737 (2019) | Фото:Википедия

Глава ФАС предложил приватизировать единственного российского лоукостера – "Победу"

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев предлагает правительству приватизировать единственного российского лоукостера – авиакомпанию "Победа (входит в группу "Аэрофлот"). Руководитель антимонопольного ведомства считает, что это поспособствует развитию внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке. Свою точку зрения он высказал в письме вице-премьеру Максиму Акимову и министру транспорта Евгению Дитриху, передает РБК.

"В сегменте авиаперевозок пассажиров на ближне- и среднемагистральных воздушных судах выявлены закономерности, которые могут приводить к установлению различных цен на сопоставимых маршрутах", — указано в письме Артемьева. Так, по данным ФАС, доходные ставки на маршрутах "Победы" в среднем на 10% ниже, чем на рынке (высчитываются из стоимости кресло-километра, RASK). Присутствие лоукостера на маршруте повышает конкуренцию и снижает цены на билеты всех перевозчиков, отмечает Артемьев. Но в последнее время "Победа" активно развивает международные направления, доля которых у компании превысила внутрироссийские перелеты, замечает он. "При этом имеются случаи отмены или сокращения полетов на внутренних маршрутах. Полагаем, что такие действия могут быть направлены на сокращение конкуренции", — пишет Артемьев.

Артемьев считает целесообразным, чтобы Минтранс и "Аэрофлот", занимающий "доминирующее положение" на рынке, при распределении международных маршрутов принимали решение в отношении стратегии развития "Победы", "соответствующее государственным задачам по обеспечению транспортной доступности населения на внутренних воздушных линиях", указано в письме. Артемьев выступает за развитие внутренних перевозок "Победы", а не международных направлений. Также он предложил "принять решение о приватизации "Победы" и ее выходе из группы "Аэрофлот".

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Глава ФАС предложил приватизировать единственного российского лоукостера – "Победу"

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Теги: победа, аэрофлот, фас, приватизация



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