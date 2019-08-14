Сандаков попытается выйти из колонии по УДО

Экс-вице-губернатор Южного Урала Николай Сандаков может досрочно выйти из колонии строгого режима, сообщили Накануне.RU в горсуде Копейска.

Решение фемида примет 28 августа.

Сандаков отсидел уже половину срока, он имеет право просить замены наказания на исправительные работы.

5 октября 2018 года Советский районный суд Челябинска приговорил (со второй попытки) бывшего заместителя губернатора Челябинской области Николая Сандакова к отбыванию 5,5 лет в колонии строгого режима и штрафу в 7 млн руб.

Основанием для обвинений и осуждений Сандакова явились показания также осужденного ранее, затем помилованного чиновника из Озерска Евгения Тарасова, о чем мы неоднократно рассказывали.