Сандаков попытается выйти из колонии по УДО
Экс-вице-губернатор Южного Урала Николай Сандаков может досрочно выйти из колонии строгого режима, сообщили Накануне.RU в горсуде Копейска.
Решение фемида примет 28 августа.
Сандаков отсидел уже половину срока, он имеет право просить замены наказания на исправительные работы.
5 октября 2018 года Советский районный суд Челябинска приговорил (со второй попытки) бывшего заместителя губернатора Челябинской области Николая Сандакова к отбыванию 5,5 лет в колонии строгого режима и штрафу в 7 млн руб.
Основанием для обвинений и осуждений Сандакова явились показания также осужденного ранее, затем помилованного чиновника из Озерска Евгения Тарасова, о чем мы неоднократно рассказывали.