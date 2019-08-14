В Чайковском - скандал вокруг горбольницы: водители "скорой" угрожают забастовкой

В Чайковской городской больнице разгорается скандал: водители "скорой помощи" заявили о готовности объявить забастовку. Кроме того, местные жители жалуются на нехватку врачей, в частности, хирургов, передает корреспондент Накануне.RU.

В группе "Черный список Чайковский" социальной сети "ВКонтакте" на днях появился анонимный пост, автор которого сообщил, что водителей "скорой" перевели в водители шестого разряда, понизив им оклад.

Автор поста отметил, что водители совмещают, как минимум, три специальности: водителя, который должен быстро доставить бригаду "скорой" по нужному адресу, санитара, который обязан помочь спустить тяжелобольного, вне зависимости от того, первый это этаж или девятый. Кроме того, водитель это слесарь, который должен ремонтировать автомобиль.

Также автор поста попросил жителей города быть сдержанными и спокойными, если бригада "скорой" приедет не через пять - восемь минут после вызова, а через час или два. И объяснил, что это связано с тем, что вместо девяти бригад на линию выходит шесть-семь, так как не хватает водителей и фельдшеров.

13 августа появилось новое обращение, также опубликованное анонимно. Автор сообщения рассказал, что в понедельник начальник "Скорой помощи" собрал фельдшеров и водителей, и объяснил неверные начисления зарплаты тем, что "программа в бухгалтерии новая".

"Мы отправились в расчетный отдел узнать. В расчетном отделе нам сказали: "Что вы хотите, оклад упал мы вам правильно насчитали зарплату". Как обычно добавили любимую фразу: "Не нравится - увольняйтесь!" Хотим сказать администрации - больница не ваша собственность! Если вам не нравится, что мы хотим отстоять свои законные права - можете сами писать заявление об увольнении! Вы - обслуживающий персонал. Вы не приносите пользы больным", - говорит автор обращения.

По его словам, примерно через два часа водителям принесли приказ, в котором говорилось - вернуть 2750 руб. Якобы в больнице пошла "текучка" фельдшеров на "скорой" и им решили поднять оклад на 30% за счет водителей. "То есть нас посадить на минималку, а им добавить", - говорится в посте.

Также автор обращения выдвигает ряд требований: поднять оклад до прежнего уровня (можно больше), оплатить переработку согласно статье трудового кодекса РФ о сверхурочных работах, выплачивать командировочные. Внести изменения в систему оплаты труда сотрудники "скорой" требуют до 20 августа.



"Теперь мы водители шестого разряда и к медицине не имеем отношения. Мы проведем официальную забастовку! (Одну машину поставим на линию для экстренных вызовов ). Пригласим все СМИ города, губернатора и отправим приглашение президенту РФ Владимиру Путину, если наши законные требования не будут выполнены в полном объеме", - завершается пост с обращением.

Добавим, что многие подписчики поддержали обращение водителей. Также в группе появились жалобы на недостаток врачей. В частности, автор одного из постов сообщил, что якобы из-за действий главврача Александра Кожевникова увольняются хирурги. Получить оперативный комментарий от Александра Кожевникова не удалось. В пресс-службе краевого минздрава корреспонденту Накануне.RU сообщили, что будет проведена выездная проверка.

"В проверке примут участие руководители минздрава различных подразделений, в том числе заместители министра. По итогам проверки будет подготовлено официальное заявление. Будет озвучен широкий круг вопросов, в том числе работа "скорой помощи", дефицит кадров, зарплата и так далее", - пояснили в ведомстве.