"Доставали плитки и газовые баллоны". В столице Югры бесхозный многоквартирник отключили от газа

Жильцы многоквартирного дома на улице Мира, 74 в Ханты-Мансийске остались без газа из-за неработающей вентиляции. Многоквартирник оказался бесхозным - дом отказался от услуг управляющей компании, но не создал ТСЖ. Так как решить проблему с вентиляцией было некому, жители начали использовать опасные плитки и бытовые газовые баллоны, передает корреспондент Накануне.RU.

Дом от центрального газоснабжения отрезали после проверки вентиляции, она оказалась нерабочей. По уверениям жителей, при газификации дома четыре года назад проверки вентиляции не было, ее состояние никого не интересовало. Однако после проверги газовая служба моментально отрезала дом.

"Ни воду вскипятить, ни еду сварить. Кто-то вспомнил о баллонном газе, которым когда-то все жители нашего дома пользовались. Другие стали искать по городу электроплитки, но проблема в том, что дому сорок лет, проводка в квартирах – алюминиевая, увеличившуюся нагрузку не держит", – рассказала жительница дома Лидия Григорьева.

Напомним, по мнению специалистов, использование невентилируемых помещениях сжиженного газа (в баллонах) наиболее взрывоопасно. Взрывы баллонов становились причинами ЧП с человеческими жертвами. Не менее серьезными последствиями оборачивается и использование централизованного газа в условиях неработающей вентиляции: В Нижнем Тагиле у дома, пострадавшего от взрыва газа, повреждены несущие конструкции, взрыв газа обсушил часть многоэтажки в Москве, 31 декабря 2018 г. в результате взрыва газа произошло обрушение седьмого подъезда дома в Магнитогорске, погибли 39 человек.

Проблема подключением к газу дома в Ханты-Мансийске не решалась из-за того, что у многоквартиника фактические не было хозяина: собственники расторгли договор с УК, но не создали свое ТСЖ. Дом отказывался платить за управление своей жилой собственностью, чтобы снизить оплату рассказал сопредседатель регионального отделения ОНФ в Югре Владимир Меркушев. Муниципальная управляющая организация стала оказывать ограниченный спектр услуг, проверка вентиляции не вошла в их число, отметил он.

ОНФ совместно с представителями мэрии и жилкомпании провели встречу с собственниками квартир. Урегулировать ситуацию с подключением дома к газу удалось в ручном режиме: по договоренности с чиновниками и общественниками управляющая компания прочистила шахты. Однако дом остался бесхозным - форма управления не сменилась, а жильцы оказались не готовы создавать ТСЖ.

Активистам известно еще о 60 квартирах, отключенных от газа в домах Ханты-Мансийска. ОНФ намерены инициировать проверки вентиляции в этих домах.

Как сообщало Накануне.RU, после многочисленных взрывов газа в жилых домах правительство начало работу над "дорожной картой" мероприятий по обеспечению безопасного газоснабжения. В нее входит установка газоанализаторов. Минстрой оценил расходы в 300-350 млрд руб., еще порядка 150 млрд руб. понадобится на обслуживание оборудования.