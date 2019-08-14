"Доставали плитки и газовые баллоны". В столице Югры бесхозный многоквартирник отключили от газа

05 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
газ, конфорка, газовая плита (2019) | Фото: Правительство Пермского края

"Доставали плитки и газовые баллоны". В столице Югры бесхозный многоквартирник отключили от газа

Жильцы многоквартирного дома на улице Мира, 74 в Ханты-Мансийске остались без газа из-за неработающей вентиляции. Многоквартирник оказался бесхозным - дом отказался от услуг управляющей компании, но не создал ТСЖ. Так как решить проблему с вентиляцией было некому, жители начали использовать опасные плитки и бытовые газовые баллоны, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Дом от центрального газоснабжения отрезали после проверки вентиляции, она оказалась нерабочей. По уверениям жителей, при газификации дома четыре года назад проверки вентиляции не было, ее состояние никого не интересовало. Однако после проверги газовая служба моментально отрезала дом.

"Ни воду вскипятить, ни еду сварить. Кто-то вспомнил о баллонном газе, которым когда-то все жители нашего дома пользовались. Другие стали искать по городу электроплитки, но проблема в том, что дому сорок лет, проводка в квартирах – алюминиевая, увеличившуюся нагрузку не держит", – рассказала жительница дома Лидия Григорьева.

Напомним, по мнению специалистов, использование невентилируемых помещениях сжиженного газа (в баллонах) наиболее взрывоопасно. Взрывы баллонов становились причинами ЧП с человеческими жертвами. Не менее серьезными последствиями оборачивается и использование централизованного газа в условиях неработающей вентиляции: В Нижнем Тагиле у дома, пострадавшего от взрыва газа, повреждены несущие конструкции, взрыв газа обсушил часть многоэтажки в Москве, 31 декабря 2018 г. в результате взрыва газа произошло обрушение седьмого подъезда дома в Магнитогорске, погибли 39 человек.

Проблема подключением к газу дома в Ханты-Мансийске не решалась из-за того, что у многоквартиника фактические не было хозяина: собственники расторгли договор с УК, но не создали свое ТСЖ. Дом отказывался платить за управление своей жилой собственностью, чтобы снизить оплату рассказал сопредседатель регионального отделения ОНФ в Югре Владимир Меркушев. Муниципальная управляющая организация стала оказывать ограниченный спектр услуг, проверка вентиляции не вошла в их число, отметил он.

ОНФ совместно с представителями мэрии и жилкомпании провели встречу с собственниками квартир. Урегулировать ситуацию с подключением дома к газу удалось в ручном режиме: по договоренности с чиновниками и общественниками управляющая компания прочистила шахты. Однако дом остался бесхозным - форма управления не сменилась, а жильцы оказались не готовы создавать ТСЖ.

Активистам известно еще о 60 квартирах, отключенных от газа в домах Ханты-Мансийска. ОНФ намерены инициировать проверки вентиляции в этих домах.

Как сообщало Накануне.RU, после многочисленных взрывов газа в жилых домах правительство начало работу над "дорожной картой" мероприятий по обеспечению безопасного газоснабжения. В нее входит установка газоанализаторов. Минстрой оценил расходы в 300-350 млрд руб., еще порядка 150 млрд руб. понадобится на обслуживание оборудования.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Доставали плитки и газовые баллоны". В столице Югры бесхозный многоквартирник отключили от газа

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ОНФ, Ханты-Мансийский автономный округ,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети