Новозеландский стрелок отправил в Россию письмо о "грядущем великом конфликте"

Австралиец Брентон Таррант, которого обвиняют в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, отправил из тюрьмы письмо в Россию.

Таррант рассказал получателю письма, некоему Алану, о своих впечатлениях от поездки в РФ в 2015 году.

Кроме того, в тексте содержится предупреждение о грядущем "великом конфликте", пишут "Известия" со ссылкой на RNZ.

Власти Новой Зеландии признали, что допустили "большую ошибку", когда разрешили Тарранту отправить письмо.

Атаки на мечети произошли в марте в Линвуде (пригород Крайстчерча) и на Дин-Авеню в самом городе. Власти назвали произошедшее терактом. Погибли 40 человек.

Задержаны четыре человека: трое мужчин и одна женщина. Сообщалось, что один из задержанных - австралиец ультраправых взглядов, Брентон Таррант. Он вел онлайн-трансляцию нападения в Сети.

Перед атакой преступник написал 37-страничный манифест, в котором объяснял, кто он и почему устроил стрельбу в мечети.