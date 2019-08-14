Армен Джигарханян госпитализирован в реанимацию

83-летний народный артист СССР Армен Джигарханян снова попал в больницу. По данным telegram-канала Mash, актер и режиссер был госпитализирован в реанимацию одной из столичных клиник, где находится под постоянным наблюдением врачей. Сообщается об обострении хронического заболевания на фоне сердечнососудистой и почечной недостаточности.

Стоит отметить, что только 2 августа Джигарханян впервые за долгое время появился в Московском драматическом театре, где является худруком. Он провел сборы труппы и определил планы на новый театральный сезон.

С начала 2018 года Джигарханян был пять раз госпитализирован в связи с плохим самочувствием. В октябре прошлого года народного артиста СССР доставили в одну из московских больниц в состоянии средней тяжести.