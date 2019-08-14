Прокуратура Челябинской области взяла на контроль ситуацию с детьми, которых везли из Крыма на полу маршрутки

Прокуратура Челябинской области займется расследованием ситуации с детьми, которых везли из Крыма на полу маршрутки.

"Родителей детей приняли с обращениями по вопросу ненадлежащей организации летнего отдыха и перевозке детей в Крым и обратно, которая ставила под угрозу жизнь и здоровье несовершеннолетних", - сообщили Накануне.RU в прокуратуре Южного Урала.

Напомним, 17 несовершеннолетних из Челябинска сейчас уже выехали из Саратовской области. Там дети оказались после страшной поездки из Крыма домой, в родной Челябинск. Из Челябинска школьники доехали хорошо, а вот обратный путь запомнится им надолго. Сопровождавшие детей взрослые позвонили родителям детей в Челябинск и сообщили, что их везут обратно в обычной маршрутке, дети спят на полу, водитель едет и спит на ходу, несовершеннолетних не кормят.

Дети приедут домой вечером 14 августа.