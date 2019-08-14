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Дым в Новоуральске (2019) | Фото: vk.com/novouralsk_news

"Производилась замена на фильтре": прокуратура выясняет причину едкого оранжево-черного дыма на Среднем Урале

На Среднем Урале прокуратура проверяет информацию о выбросе едкого оранжево-черного дыма.

Напомним, накануне жители закрытого Новоуральска пожаловались на странный дым, накрывший город. Утверждалось, что выхлоп пришел с завода Б из поселка Верх-Нейвинск. Однако на местном предприятии заявили, что никаких ЧП не было.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, по предварительным данным, 13 августа филиалом "Производство сплавов цветных металлов" АО "Уралэлектромедь" производилась замена фильтровальных рукавов на рукавном фильтре. В надзорном ведомстве намерены установить все обстоятельства и дать правовую оценку соблюдению правил и нормативов выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферу.

Напомним, в июле этого года от жителей другого уральского поселка Нейво-Рудянка стали поступать жалобы на запах газа. Представителями газовой службы и МЧС было проведено обследование, однако никаких нарушений в работе системы газоснабжения выявлено не было. После этого Роспотребнадзор начал проверку местного предприятия.

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"Производилась замена на фильтре": прокуратура выясняет причину едкого оранжево-черного дыма на Среднем Урале

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Теги: дым, Новоуральск, завод, прокуратура, проверка



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