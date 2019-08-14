Сотрудники центрального аппарата Роскосмоса получают почти 400 тысяч в месяц. Рядовые работники корпорации – 60 тысяч

Средняя ежемесячная зарплата сотрудника центрального аппарата Роскосмоса за 2018 год составляет 396 тыс. руб. Таковы данные финансового отчета компании. В головном офисе работают 605 человек.

"Среднемесячный размер оплаты труда работников корпорации за 2017 год — 382 тыс. руб., за 2018 год — 396 тыс. руб.", — говорится в пояснениях к финансовой отчетности компании.

Речь идет о зарплате, которую получают именно сотрудники госкорпорации, без учета зарплат работников промышленных предприятий, которые входят в Роскосмос, поясняет РБК.

Помощник президента Владимира Путина Андрей Белоусов в декабре 2017 года говорил, что в Роскосмосе с учетом дочерних предприятий всего заняты 220 тыс. человек.

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В годовом отчете также указан размер выплат для "основного управленческого персонала" госкорпорации. Так, в 2018 году в виде зарплат и премий топ-менеджмент компании получил 557 млн руб., а в виде "краткосрочных вознаграждений" — 643,9 млн руб. В 2017 году эти показатели составили 529,6 млн и 611 млн руб. соответственно.

При этом, если учесть зарплаты, которые получают сотрудники промышленных предприятий Роскосмоса, средняя зарплата в пересчете на всех сотрудников госкорпорации окажется гораздо ниже — 59,7 тыс. руб.

В пресс-службе госкорпорации сообщили РБК, что величина, указанная в годовом отчете, включает не только оклад сотрудников, но также выплату годовой премии по итогам 2017 года, специальные надбавки, материальную помощь сотрудникам и налоги.

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