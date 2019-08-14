Дмитрий "Гоблин" Пучков переведет фильмы для "Ростелекома"

Известный блогер Дмитрий "Гоблин" Пучков озвучит для "Ростелекома" 11 фильмов, которые будут доступны только на площадках оператора – в сервисе Wink и видеотеке "Интерактивного ТВ".

В пресс-службе "Ростелекома" сообщили, что сейчас клиенты компании уже могут посмотреть фильм "Зеленая книга" в переводе Гоблина.

"В дальнейшем возможно размещение в специальном именном разделе Гоблина его видеообзоров кино и исторических программ", - говорится в сообщении.

"Обладая яркой индивидуальностью Гоблин всегда очень бережно относится к оригиналу, к настоящему языку и стилю авторов кино, что позволяет максимально точно раскрыть дух и малейшие детали картины для русскоязычного зрителя. Это всегда честный перевод — он никогда не сглаживает углы, точно передавая смысл того, что сказано", - комментирует директор по контентной политики оператора Александр Косарим.

"Принял решение возобновить массовый выпуск фильмов в правильном переводе. Добротные фильмы появляются регулярно, но их непросто найти в потоках информационного шума вокруг "блокбастеров". Не случайно наше сотрудничество началось с "Зеленой книги" — это редкий фильм, в отношении которого сошлись во мнениях и рядовые зрители, и высоколобые критики, две премии "Оскар" тому подтверждение", - говорит Пучков.