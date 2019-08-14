Песков оставил без комментариев поездку Путина на мотоцикле без шлема: "Я был в отпуске в этот момент"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать поездку Владимира Путина в Крыму на мотоцикле без шлема.

"Я оставлю это без комментария, я был в отпуске в этот момент", - цитирует Пескова РИА Новости.

Напомним, глава российского государства 10 августа приехал в Крым. Президент на мотоцикле "Урал" посетил байк-шоу "Ночных Волков" и поздравил байкерский клуб с 10-летием.

Позже юрист с Дальнего Востока Максим Чихунов обратился в ГИБДД Севастополя с просьбой привлечь к ответственности за небезопасное вождение "гражданина Путина В.В.".

Отметим, статья 12.6 КоАП РФ - Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов - (...) управление мотоциклом или мопедом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.