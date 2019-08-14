05 Сентября 2020
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аэропорт Шереметьево, Аэрофлот, самолеты (2019) | Фото: Накануне.RU

СМИ: в Шереметьево может появиться еще один терминал - G

У Шереметьево может появиться еще один терминал – G. Он может быть построен в южной терминальной зоне в 2024-2025 гг., пишет газета "Ведомости" со ссылкой на заместителя генерального директора аэропорта Сергея Папкова.

Сейчас у Шереметьево четыре работающих терминала – D, E, F в южной зоне и В в северной. В северной зоне также строится терминал С1 (будет открыт в I квартале 2020 г.) и терминал С2 (планируется открыть в начале 2023 г.).

Папков также не сказал, какая пропускная способность будет у терминала G. Он только уточнил, что стратегия Шереметьево предусматривает рост мощности до 100 млн пассажиров в год. Сейчас она составляет 55 млн человек, с запуском С1 вырастет до 75 млн, С2 – до 90 млн человек.

Ранее стало известно, что РЖД планирует построить ветку к новым терминалам Шереметьево. На первом этапе будет построена станция Шереметьево-1 в северной терминальной зоне с тремя приемоотправочными путями и двумя платформами, двухпутной железной дороги протяженностью 3 км и однопутной ветви, которая соединит новую станцию с действующей – Шереметьево-2, расположенной в южной терминальной зоне (терминалы D, E и F). Реализовать этот проект планируется к 2022 году. Он позволит запустить поезда-шаттлы из южной терминальной зоны в северную с интервалом движения 15 минут.

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СМИ: в Шереметьево может появиться еще один терминал - G

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Теги: шереметьево, новый терминал, железная дорога



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Развитие сюжета:

Ранее 15.11.2019 12:46 Мск Реконструированный терминал С аэропорта Шереметьево откроется в январе 2020 года

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